Info France Bleu Auxerre : pas de maltraitance animale organisée à la porcherie d'Annay-sur-Serein

Le 19 aout 2021, un lanceur d'alerte publiait des vidéos filmées dans la porcherie les "Tremblats" d'Annay-sur-Serein. L'association L214 avait alors porté plainte contre la porcherie et sa maison mère. Un peu plus d'un an et demi après, l'enquête est terminée. Seul un salarié sera poursuivi.

Cochon dans sa porcherie. © Radio France - Martine Bréson Vous avez sans doute au moins entendu parler de ces vidéos, qui ont été reprises dans la quasi totalité des médias français dont France Bleu Auxerre : des porcelets dont on claque la tête au sol, des truies guidées dans leurs enclos à coup de tournevis, des porcelets dont on coupe la queue à vif, à la chaine. Nous entrons dans les coulisses de la porcherie "les tremblats" d'Annay-sur-Serein, ici 7 personnes font tourner un élevage de 1500 truies. ⓘ Publicité Des pratiques inacceptables selon le ministre de l'agriculture Le 19 aout 2021, L214 publiait ces vidéos de Grégory , un ancien salarié de la porcherie "les tremblats" d'Annay-sur-Serein. Grégory, "lanceur d'alerte", qui témoignait visage découvert pour dénoncer ces pratiques dont il a été le témoin dégouté . A la suite de la publication "choc" l'association portait plainte pour sévices graves, contre la porcherie les Tremblats, contre sa maison mère, Provent-SDPR basée en Savoie, contre le vétérinaire de l'élevage , entre autres. Le choc des images était d'ailleurs tellement important que le ministre de l'agriculture de l'époque Julien Denormandie publiait un communiqué pour dénoncer des pratiques inacceptables . Tout ça pour ça ? Un an et demi après le début de l'affaire et une enquête conjointe des services vétérinaires et des gendarmes, selon nos informations, les conclusions du Parquet d'Auxerre sont donc les suivantes : il n'y a pas de "maltraitance organisée". La plainte déposée contre SCEA les tremblats est classée sans suite , tout comme celles déposées contre Provent, son directeur, son président, le vétérinaire de l'élevage . Un salarié de la porcherie, sera, en revanche, poursuivi le 9 mai 2023 pour mauvais traitement, il comparaitra devant le tribunal correctionnel d'Auxerre. Cet employé de 59 ans devra répondre de l'abattage "inhumain" d'une truie qui souffrait d'une pathologie. L'animal frappé à de nombreuses reprises avec une massette, laissé agonisant une nuit entière, puis achevée le lendemain matin à coup de fusil. Depuis janvier 2022, la castration des porcelets à vif est interdite en France, l'association L214 continue de réclamer l'interdiction du claquage des porcelets et de la coupe à vif de leur queue. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !