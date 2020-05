Je suis la piste à Saint Alvére, encore plus proche de la nature !

Connaissez-vous à St Alvére "Je Suis La Piste" c'est une association dédiée à la transmission de savoir-faire anciens, créée en 2014 ! Elle propose des ateliers d'initiation et de perfectionnement en connexion avec la nature, pour mieux la connaitre et surtout la redécouvrir.

L'association Je suis la piste est l'idée d'un homme amoureux de la nature et de la préhistoire Francis Coly. Il propose des ateliers d'initiation et de perfectionnement aux particuliers mais aussi aux visiteurs et locaux, aux groupes (scolaires, centres de loisirs, comités d'entreprises, familles) ou à toute autre structure (à la demande) avec des animateurs passionnés. Outre les ateliers, c'est aussi un échange avec des aborigènes australiens qui viennent régulièrement en Dordogne sur le site, ils apportent leur savoir et ainsi un échange culturel s'installe et fait écho dans les ateliers. Que fait-on dans ces ateliers ?

Du bricolage nature comme le dit Francis Coly

Le club de Goupil à Saint Alvére - Je suis la piste

Comme notre département est l'un des plus boisé de France, on y apprend le langage de la nature au fil des saisons, on observe les routines d'invisibilité pour vivre des rencontres inoubliables et magiques, comme les traces du cerf ou encore du renard, le renard qui devient l'inspiration d'un nouvel atelier " Le club de Goupil ". Le club de Goupil a pris du retard à cause de la covid-19, le premier atelier est programmé le samedi 13 juin, il aura lieu un samedi par mois et sera limité à dix personnes afin de respecter les gestes barrières avec un thème différent chaque fois, pour être toujours en connexion avec la nature.

Informations pratiques : Pour être tenu informé nous vous conseillons de vous inscrire à la Newsletter, du site web de l'association jesuislapiste.blogspot.com.