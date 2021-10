Journée d'observation internationale du Gypaète Barbu

Encadrée par des professionnels, cette journée, ouverte au public, a permis d'observer dans le ciel pour le plus grand plaisir de tous ce grand oiseau "casseur d'os".

L'idée est d'améliorer la connaissance de ce grand vautour dans les Alpes, connaître le nombre minimum d'individus, vérifier la présence des couples, localiser leur aire de reproduction ou encore connaître la répartition par classe d'âge.

Le programme LIFE GYPCONNECT prévoit de réintroduire l’espèce dans le département de la Drôme et dans le Massif central afin de rétablir l’existence d’échanges entre les populations des Pyrénées et des Alpes et de contribuer plus globalement à l’existence d’une continuité entre les populations de l’espèce du Paléarctique occidental.