Journée internationale des chats : une colonie de vacances en Dordogne

Maison en pierre, vue sur la forêt... L'auberge Les Petites Griffes à Boulazac a tout du gîte pittoresque du Périgord. Sauf que c'est un gîte pour les chats! Quentin Diot a réaménagé les 40m2 de l'ancienne grange familiale en chatterie. Il souhaite proposer une pension familiale chaleureuse où les chats vivent ensemble. Une sorte de colonie de vacances pour chat !

Sept places pour les chats

Ouvert en novembre 2018, les sept places disponibles se sont vite remplies. Au point que Quentin propose à sa sœur Juline de venir l'aider, elle accepte de suite: "J'adore les chats. On a toujours eu des animaux à la maison. Mais les chats sont des animaux très amusant à observer."

Juline et Quentin Diot s'occupent sept jours sur sept de leurs résidents. © Radio France - Eva Crouzet

Arbre à chat, couchage, grattoir et petit jardin, les chats ont plusieurs espaces pour manger, jouer et dormir. Juline s'occupe de leur bien-être à coup de caresses, gratouilles et aussi nettoyage des litières! "Alors les chats ont une sale manie, tous les matins après que j'ai fini de tout nettoyer, ils vont tous les uns après les autres faire leurs besoins. Donc je nettoie tous les jours au moins deux fois." râle-t-elle en rigolant.

Pour un forfait de douze euros par journée, l'auberge Les Petites Griffes s'occupe aussi des humains! "On a souvent des propriétaire en pleur quand ils laissent leurs chats ici, raconte Quentin, alors pour les rassurer on leur envoi des photos et des vidéos." L'auberge à chat a beaucoup de succès. Elle affiche complet jusqu'au 14 septembre.