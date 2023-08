Journée mondiale du chat : les chats de cette habitante de Dordogne se comportent comme des chiens

On pourrait le considérer comme le chat parfait. Le Sacré de Birmanie miaule peu, n'a pas besoin de sortir dehors, et il est surtout très attaché à l'homme. "Ils nous suivent tout le temps, ce sont de vrais pots de colle, ce sont des chiens-chats, toute la journée ils sont avec nous", déclare Céline Raynaud, éleveuse de Sacrés de Birmanie à la Chatterie du Mistral Lislois en caressant un chat sur ses genoux. L'éleveuse est tombée amoureuse de cette race par hasard il y a neuf ans. C'est quelques années plus tard, en 2020, que Céline Raynaud a décidé d'ouvrir son élevage.

18 heures de sommeil par jour

Dans un classement réalisé par le site internet Rover, le Sacré Birman est le quatrième chat préferé des Français derrière le Main Coon, le Longhair domestique et le Shorthair Européen. "Je ne suis pas étonné, car c'est un chat qui vit très bien en intérieur, il n'a pas besoin de sortir donc on peut très bien le prendre quand on est dans un appartement", assure Céline Raynaud. Pour les allergiques aux poils de chats, pas d'inquiétude, ses longs poils sont hypoallergéniques. Autre particularité du Sacré de Birmanie : son sommeil, il dort près de 18 heures par jour !

Entre 1000 et 1300 euros

Si le Sacré de Birmanie est autant apprécié par Céline Raynaud c'est surtout pour son caractère. "C'est un chat très calme, parfait pour les familles avec des enfants". En Dordogne, un vrai chat Sacré de Birmanie (LOOF) se vend entre 1000 et 1300 euros d'après l'éleveuse.