Jurançon: Une pension pour nos animaux familiers "les châtelains de dame nature"

C'est un hôtel un peu particulier, bien caché entre les palmiers au 715 chemin Joliette à Jurançon. Ses clients ne sont pas habituels : des chats et des chiens venus ici pour profiter de la quiétude des lieux....et pour permettre à leurs maîtres de partir tranquillement en vacances. Les Chatelains de Dame Nature a été créé il y a 8 ans par Sabrina Arto. D'abord situé à Rébénacq, il est depuis 4 ans installé à Jurançon, dans un espace rénové spécialement pour nos amis à quatre pattes

Sabrina Arto une amoureuse des animaux

Pour cette passionnée, c'est un peu comme "une grande colonie de vacances" : "ils jouent à la souris, ils voient les copains, se font des connaissances, avec parfois des coups de blues sans papa ni maman, mais on les caresse et ça va mieux" sourit Sabrina Arto. D'ailleurs si vous allez prochainement dans ce lieu magnifique, il y a de grandes chances que vous soyez accueillis par Rose la mascotte du refuge qui est une truie trés amusante, qui fait sa star et adore être prise en photos. Sabrina a installé son environnement pour le bien-être des chats : des huiles essentielles et des phéromones parfument leur espace de vie.

Renseignements au 06 73 30 82 03