10ème édition du salon Agrimax à Metz du 27 au 29 octobre en partenariat avec France Bleu Lorraine

Le Salon AGRIMAX vous accueille au Parc des Expositions de Metz Métropole Agrimax Grand Est concentre ainsi sur près de 20 000 m² couverts et un espace plein air en entrée de salon l’ensemble des savoir-faire des acteurs de la filière, France Bleu Lorraine invite ainsi, lors d’une table ronde, les experts de la filière agricole dans son magazine « Ma Lorraine » jeudi 28 octobre 2021 de 19h à 20h.

L’édition 2021 rassemblera l’ensemble des acteurs de la filière polyculture-élevage : produits et matériels agricoles, nouvel espace dédié au secteur laitier, concours bovins, ovins, équins et avicoles d’envergure régionale et transfrontalière.

Conférences, animations et concours agricoles rythmeront les 3 jours du salon. - @Agrimax

Les temps forts de l'édition 2021 :

- Une race mise à l’honneur : la Charolaise originaire de la région de Charolles en Bourgogne, spécifiquement sélectionnées pour la consommation de leur chair.

- Des concours équins, ovins, avicoles : Présence de chevaux de trait/ Présence de chevaux de territoire / Présence de poneys toutes races / Table-ronde sur le cheval au travail et la traction animale.

- La 3e édition des Trophées de l’agriculture : les lauréats sont des exploitants ou associations à vocation agricole exclusivement de Moselle.

Plus de 2 000 animaux, pas moins de 600 bovins autour de quatre rings de concours, vous y trouvez un pôle important consacré à la valorisation de l’élevage et plus de 250 exposants avec de nombreuses animations !

Agrimax 2021 c'est aussi un espace d’exposition plein air consacré essentiellement aux machines agricoles.

Pendant toute la durée du salon : entretiens conseil, atelier …

Un atelier sur la réflexion de son projet professionnel le Mercredi 27 octobre à 11 h

le Mercredi 27 octobre à 11 h Un atelier Préparation aux entretiens pour l'Agri Jobdating le jeudi 28 octobre à 9 h 15

le jeudi 28 octobre à 9 h 15 Un Agri Jobdating le Jeudi 28 octobre : Inscription obligatoire.

La dernière journée sera dédiée à la vente aux enchères de 200 béliers qualifiés. Bleu du Maine, Berrichon du Cher, Charmois, Mouton Charollais, Est à Laine Mérinos, Texel, Rouge de l’Ouest et Suffolk, île de France.

Découvrez tout le programme : ici

Retrouvez France bleu Lorraine en direct depuis le salon : chaque matin, de 9h00 à 9h30 les 27 et 28/10 pour découvrir toutes les spécificités de l'agriculture du Grand Est.

Ecoutez bien France bleu Lorraine, des entrées seront à gagner !

Plan Agrimax 2021 - @Agrimax

AGRIMAX est LE rendez-vous incontournable professionnel de référence à l’échelle Grand Est, à ne pas manquer ! il offre aux agriculteurs une vitrine exceptionnelle pour valoriser leur bétail…

Organisateur :

Metz Expo Evénements

Accès pour venir à Metz Expo.

Tarifs :

Tarif plein : 9 €

Tarif réduit 12-18 ans, Etudiants, Familles nombreuses : 4,50 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Informations horaires :

Mercredi 27 octobre de 9h à 19h

Jeudi 28 octobre de 9h à 22h

Vendredi 29 octobre de 9h à 18h

