La biocorrosion des chauves-souris dans les grottes

Lionel Barriquand est doctorant au laboratoire EDYTEM à l'Université Savoie Mont Blanc, il étudie ce phénomène de biocorrosion .

Dans l 'Aven d'Orgnac on a pu dater certains guanos qui ont plusieurs milliers d'années et on se rend compte que partout les concrétions dans les salles hautes sont très altérées. On a des restes de stalagmites qui mesuraient 40 cm de diamètre et qui aujourd'hui sont simplement de petits moignons de 5 à 6 cm.