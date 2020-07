La fondation 30 millions d'amis face aux difficultés de l'été

Depuis 1978, la fondation 30 millions d'amis oeuvre en faveur du bien-être animal. La fondation vient en aide aux refuges toujours très nombreux du fait du nombre d'abandons d'animaux chaque année. Plus de 100 000 chiens et chats sont abandonnés sur l'année dont 60 000 juste pour la période estivale. La fondation combat toute forme de maltraitance tout au long de l'année en alertant les hautes autorités et en dénonçant des actes barbares pour que le grand public en soit au courant.

Encore aujourd'hui, la recherche médicamenteuse utilise des animaux pour des essais cliniques, la fondation lutte et alerte contre ces essais inhumains au XXIe siècle, selon Reha Hutin présidente de la fondation 30 Millions d'amis. Vous ne serez pas passer non plus à côté que le sud-ouest est aussi connu pour ses nombreuses corridas. Ces pratiques ont de quoi mettre en colère, la présidente pour qui cet acte est un divertissement barbare où il y a des morts. "En France 1000 taureaux sont massacrés chaque année", toujours selon la présidente.

L'été une période délicate pour la fondation

Chaque année plus de 100 000 chiens et chats sont abandonnés par leurs propriétaires, dont 60 000 juste pendant la période des grandes vacances. Les fourrières récupèrent un maximum de ces animaux, mais du fait du trop grand nombre de pensionnaires, certains animaux sont euthanasiés après un certains temps. 2% des chiens récupérés et 21% des chats sont euthanasiés, et le chiffre ne baisse pas depuis de nombreuses années. Même si la peine encourue pour un abandon est encore jugée trop faible par la présidente de l'association, vous risquez tout de même 2 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende en cas d'abandon.

La fondation pense à vos vacances entre amis

Camping tout-confort sur la côte d'azur ? Ou plutôt gîte de charme en Ardèche ? Après le confinement et l'autorisation fraîchement accordée de se déplacer en France, le choix d'un lieu de villégiature est devenu en quelques jours la quête du Saint-Graal pour des millions d'entre nous. Pour préparer ces vacances tant espérées et partir avec son animal de compagnie dans les meilleures conditions, il suffit de se connecter sur nosvacancesentreamis.com.

100 % digitale, la plateforme créée par la Fondation 30 Millions d'Amis intègre cette année une nouvelle fonctionnalité : une carte interactive, répertoriant plusieurs milliers d'adresses (hôtels, campings, Gites de France®, plages...) accessibles aux animaux partout en France. Pour tous ceux qui se trouvent contraints de faire garder leur animal, la carte propose également des dizaines de pensions canines et félines, sélectionnées par Le Petit Futé. Vous n'avez plus d'excuse pour partir avec votre compagnon à quatre pattes.