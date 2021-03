La garrigue fête le printemps avec la Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche

☘️ C'est déjà le printemps dans la garrigue Ardéchoise, des plantes, des fleurs, des papillons et mêmes des serpents. Photos SGGA.

Ça sent le printemps avec des fleurs qui vont pour certaines devenir des fruits, avec des insectes rouges, bleus, verts, jaunes qui vont commencer la danse des pollinisateurs, sans oublier toutes les autres espèces vivantes, parfois beaucoup plus grosses qui vont trouver dans ce milieu ouvert un garde-manger suffisant pour vivre. Avec Batiste LERICHE, animateur pédagogique au SCGA (Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche) mieux comprendre le fonctionnement de cette biodiversité peut être simple, c'est pourtant un écosystème particulier, ouvert au vent froid et au gel l’hiver, aux fortes chaleurs l'été.

Comment les plantes rivalisent d’ingéniosité pour résister à la chaleur, les odeurs des plantes aromatiques, quels animaux y vivent... On vous donne quelques éléments de réponse en dessous.

la chaîne alimentaire de la garrigue est reliée à celle de la réserve

Le 18 avril, avec le syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche, , une balade au cœur de la garrique en fleur à Labastide de Virac

