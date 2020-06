La Loire-Atlantique championne de France de l’observation

Une belle réussite, c'est ce qu'a confirmé Alain Bougrain Dubourg, le président national de la Ligue de protection des oiseaux, il était l'invité de Gilles Colliaux ce lundi premier juin à 11 heures sur France Bleu , il nous rappelait le principe de cette opération :

Et c'est d'ailleurs la Loire-Atlantique qui obtient la palme d'or de l'observation :

La Sarthe, La Mayenne, la Vendée, la Loire-Atlantique, un formidable terrain de jeu pour les animaux et pour ceux qui souhaitent les observer :

En région Pays de la Loire, une "coordination régionale LPO" a été créée afin de mutualiser les actions et les moyens, fédérer des projets d’ampleur régionale et permettre une plus grande prise en compte de la biodiversité dans notre région.

https://paysdelaloire.lpo.fr/

https://www.oiseauxdesjardins.fr/

