La maladie de Carré, mortelle pour les chiens, fait son retour dans les Pyrénées-Orientales

Les vétérinaires n'avaient plus observé de cas de la maladie de Carré depuis plus de vingt ans dans le département (illustration)

Depuis un bon mois maintenant la maladie de Carré, que l'on croyait éradiquée depuis longtemps, sévit dans les Pyrénées-Orientales. Les premiers cas ont été détectés à la fourrière de Perpignan, puis dans les refuges où les chiens errants sont recueillis. Les vétérinaires appellent donc à la plus grande vigilance. Il n'existe aucun traitement une fois la maladie déclarée, seulement un vaccin en préventif. On fait le point avec le vétérinaire de France Bleu Roussillon.

ⓘ Publicité

Aucun traitement n'existe

Tout d'abord parce que cette maladie virale est très contagieuse et bien souvent mortelle lorsque les chiens l'attrapent. Il n'existe en effet aucun traitement. Plusieurs symptômes doivent vous alerter comme le rappelle Christophe Guitton, vétérinaire à Perpignan : "c'est un chien qui a une morve purulente au niveau du nez et des yeux, ça c'est vraiment caractéristique. Il aura également des boutons à l'abdomen, un émail dentaire qui se détruit ou encore de la fièvre les premiers jours. Enfin si l'évolution est morbide, il y aura aussi des signes neurologiques du type épilepsie. Dans ces cas-là le pronostic est très défavorable."

Une seule solution : vacciner son chien

Les chiens les plus exposés sont les plus jeunes selon le vétérinaire. Il est donc nécessaire de redoubler de prudence et surtout de faire vacciner son animal : "il faut vacciner le chiot dès deux mois, puis à trois et à quatre mois. Il faut également éviter d'exposer son chiot les premiers mois comme le rappelle le spécialiste : "il faut éviter d'amener son chiot dans les animaleries où il pourrait croiser d'autres chiens contaminés." Enfin si vous avez un chien adulte vaccinés lorsqu'il était chiot il est recommandé de retourner faire un rappel.

Contactée par la rédaction de France Bleu Roussillon la fourrière de Perpignan n'a pas encore répondu à nos sollicitations.