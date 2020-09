La photo du jour de l'Est Républicain avec France Bleu Belfort Montbéliard

L'argiope frelon (Argiope bruennichi) est une araignée de la famille des Aranéidés assez commune dans la nature et nos jardins pour qu'on s'y intéresse......

Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté et observatoire régional des invertébrés étudie de très près une araignée rare, l’argiope frelon, quasi inexistante en zone urbaine.

Et pourtant, un spécimen a été localisé dans un jardin d’Andelnans.

argiope frelon / Notre Nature

" L’observation d’une telle espèce est surprenante dans la mesure où elle semble rare. Pour ma part, en soixante-quatre ans d’existence, je n’en avais jamais vu ! », témoigne l’hôte de cette petite bête « belle et inoffensive » pour l’homme. Certes, elle dévore tout de même son partenaire après accouplement et se nourrit de proies bien plus grosses qu’elle, en particulier de sauterelles, criquets et autres abeilles"

La fauche tardive qui se développe dans le but de préserver la biodiversité et la tonte partielle des jardins favoriseraient-elles le développement en zone urbaine de cette espèce qui se plaît justement dans les herbes hautes et les friches ensoleillées ?

