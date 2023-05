La Rochelle va verbaliser les propriétaires de chiens sans laisse

La Rochelle est en tête du classement des villes les plus "dogs friendly" entendez les plus accueillantes pour les chiens ! Ce classement a été publié l'an dernier sur le site Internet holidu.fr , un moteur de recherche de locations de vacances. Oui aux toutous dans l'espace public rochelais, mais leur présence est évidemment soumise à des règles. Un arrêté municipal pris en 2004 qui vient d'être réactualisé. Pour rappel, les chiens doivent être tenus en laisse, y compris dans les parcs et jardins publics, sous peine de contraventions de 68 €. Les déjections doivent être ramassées, sinon il faut s'acquitter de 135 €. Enfin l'amende grimpe à 150 € en cas de non-port de la muselière pour les chiens de 1ère et 2e catégorie.

Mais est-ce vraiment respecté par les propriétaires ? La réponse est clairement non. Exemple au parc Delmas en haut des allées du Mail. A l'entrée du parc, Denise promène Dilou, il est attaché car il est sourd, et Koby, assoiffé et sans laisse. "En général, je promène mes chiens aux heures où il y a moins de monde et pas de contrôle. Jusqu'à présent, je n'ai pas été verbalisée", admet Denise qui comprend l'obligation de tenir ses chiens en laisse. Elle est passée entre les gouttes, mais ça ne devrait plus durer. Le message municipal est clair : finie la prévention. Didier Gauchet, conseiller municipal délégué à l'agriculture en ville et à l'animal en ville. "A un moment donné, on va être obligé de verbaliser, parce qu'il y a des gens totalement réfractaires et qui ont une attitude parfois agressive".

Une répression qui se justifie d'abord pour des raisons de sécurité. "Quand vous êtes sur un endroit où il y a des vélos et des piétons avec un chien qui divague, c'est un risque de chute. Vous avez aussi des chiens un peu mordeurs, même si c'est pour jouer, mais quand vous courrez, vous êtes parfois confronté à des moments un peu tendus", justifie Didier Gauchet.

La Rochelle : un espace de liberté pour chiens bientôt expérimenté dans le parc Franck Delmas © Radio France - Eric Le Bihan

Dans l'optique d'une meilleure cohabitation, la municipalité va relancer, à titre expérimental, un espace de liberté au cœur du parc Delmas. Un espace de 2000 m2 clôturé par des ganivelles sera réservé aux toutous d'ici quelques semaines. Le projet avait été mis sur pause en raison de la fronde de nombreux riverains. Après une réunion d'information suivie par 80 personnes début mars, un terrain d'entente a été trouvé. Et d'autres espaces de liberté devraient voir le jour dans les parcs rochelais.

La ville revendique une politique très volontariste en matière de chiens en ville . Afin de favoriser l’intégration du chien dans cette vie urbaine, elle a ouvert un parc canin en juin 2018 à Mireuil. Un autre verra le jour dans les six prochains mois à Villeneuve-les-Salines, près du terrain de rugby. "Il y a dans ces parcs canins, un espace de pédagogie avec un éducateur canin. Et puis il y a un endroit de liberté pour pouvoir courir, un lieu de rencontre, où l'on peut s'asseoir, faire boire les chiens, etc... Et puis on va essayer de développer d'autres parcs canins, mais aussi beaucoup d'espaces de liberté d'autres zones, sur la Genette par exemple. Tous les territoires méritent d'être équipés de ce genre d'installations", promet Didier Gauchet.

La municipalité de La Rochelle précise qu'un million de sacs à déjections sont mis à disposition des propriétaires de chiens chaque année. 140 points de distribution sont répartis dans toute la ville.