La SPA Tarbes croule sous les abandons d'animaux

La SPA de Tarbes affiche complet et lance l'alerte. Depuis le début de l'année, les locaux de l'association sont pleins à craquer. Les abandons d'animaux sont en hausse de 30 % sur un an. De janvier à septembre, 643 chiens et 736 chats ont été abandonnés. L'association a atteint sa capacité d'accueil maximale et n'arrive plus à faire face.

Le refuge affiche complet

Dans le refuge, les chiens et les chats sont entassés par plusieurs dans les cages. "On est complet, on doit tout le temps chercher des solutions pour essayer de les caser à droite et à gauche, c'est compliqué", déplore Hugo Mantovani, salarié de la SPA de Tarbes. Problème : les abandons augmentent et les adoptions diminuent. "Si on fait une ou deux adoptions un jour, le lendemain, deux autres animaux arrivent, c'est ça le problème, on va faire quelques adoptions mais autant d'animaux vont rentrer", regrette Carmela Perdiguier, responsable du refuge.

Un phénomène qui s'explique notamment par l'inflation. "Les croquettes ont pris un sacré coup, les vétos, c'est pareil, explique-t-elle. Il faut quand même avoir un budget quand un animal tombe malade". Les prix des produits pour animaux ont grimpé de 15% en moyenne sur un an, selon le cabinet de suivi de la consommation, NielsenIQ . Une inflation que subit également la SPA de Tarbes, elle dépense en moyenne 15.900 euros par an pour nourrir ses pensionnaires. L'association n'arrive plus à suivre financièrement et lance un appel aux dons.

"On n'y arrive plus"

Autre problème : l'absence de stérilisation. En l'espace de quelques mois, la SPA a accueilli plus de 200 chatons. "Les propriétaires d'animaux domestiques ne sont pas responsables et ne font pas stériliser leurs animaux. Il faut absolument le faire sinon on a des portées tout le temps", insiste Carmela Perdiguier. La responsable du refuge appelle le gouvernement les mairies à agir : "il faut que ça s'arrête, ce n'est plus possible, on n'y arrive plus, il nous manque du personnel mais aussi des finances pour les nourrir et les soigner".