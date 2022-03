La vie dans les sols, plus d'un quart de la biodiversité mondiale habite sous terre

La structure d'un sol, c'est quelque chose de très important, c'est à la fois la composition de particules plus ou moins fines, plus ou moins grosses, les interstices à l'intérieur et c'est là que va circuler l'oxygène, circuler l'eau et plus il y a d'agrégats, plus le sol a une fertilité, a une capacité à retenir les nutriments qui vont servir pour les plantes.