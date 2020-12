La vie sexuelle étonnante des fruits de mer

Dans leur "Manuel de curiosité générale", Sidonie Bonnec et Thomas Hugues abordent tous les sujets... jusqu'à la reproduction des fruits de mer ! Dans une séquence savoureuse de l’émission C’est déjà demain, ils évoquent quelques faits insolites sur la procréation des homards et des crépidules.

La culture générale se niche partout ! Et jusque dans le plateau de fruits de mer que nous poserons peut-être sur la table à Noël. Dans leur livre intitulé Manuel de curiosité générale (Fayard), Sidonie Bonnec et Thomas Hugues abordent avec gourmandise et légèreté TOUS les sujets, de l’histoire à la géographie en passant par les sciences, la littérature ou encore le sport.



Ils nous prouvent au micro d’Églantine Éméyé dans C’est déjà demain, que l’on peut s’amuser avec la culture en évoquant notamment la reproduction… des homards.



Quand le homard en pince

Saviez-vous que le mâle homard faisait pipi par les yeux ? Ça nous fait déjà un fait amusant à placer dans la conversation au réveillon. Et monsieur homard urine justement au moment de l’acte sexuel afin de libérer les phéromones qui attireront la femelle. Cette dernière défait alors sa carapace, elle mue, afin de se préparer à la procréation. Le mâle l’aide même parfois à se dévêtir ! Ils font ensuite l’amour face à face, un fait inhabituel dans le règne animal. Les gamètes vont se libérer des deux côtés et les petits vont grandir sur le ventre de leur mère pendant que celle-ci régénère sa carapace.

La crépidule adepte des parties fines

Nous sommes moins familiers des crépidules ou berlingots de mer, et pourtant ils ont des mœurs tout aussi étonnantes. Ces petits coquillages de forme ovale et invasifs aiment en effet à se reproduire en très grands groupes : avec un nom scientifique comme crepidula fornicata, il fallait s’attendre à des surprises ! Cerise sur le gâteau si l’on peut dire : les mâles trop loin de la femelle convoitée étirent un pénis remarquablement long pour leur petite taille, pour parvenir à se reproduire.



Nous ne regarderons plus jamais nos crustacés de la même manière…