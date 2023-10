Le bien-être de nos chiens et chats à l'honneur pour le deuxième salon dédié à Laxou

14 millions de chats en France pour 8 millions de chiens. Les animaux de compagnie font partie intégrante du paysage pour de nombreuses familles. Une présence souvent indispensable et qui rend nécessaire l'attention autour du bien-être de nos compagnons à 4 pattes. C'est pour cela qu'un salon entièrement dédié à ce sujet était organisé ce dimanche. 70 exposants ont posé leur stand au parc d'agrément du Champ-le-Bœuf à Laxou.

Malgré l'inflation, le budget se maintien

Première conclusion et la plus évidente : le bien-être est évidemment non négociable pour tous ces propriétaires de chiens et de chats. "C'est quelque chose auquel on pense directement quand on a un chien", confie Jonathan. "Ce sont nos amis donc on prend soin de ses amis, c'est normal", poursuit Olivia, maman de la petite Lilo, 11 ans.

Seconde observation en ces temps d'inflation : la hausse des prix n'empêche pas de conserver un budget bien-être important. "C'est cher, mais on a pris un chien, il faut assumer", explique Cindy. "Rien que les croquettes, ça nous coûte 130 euros par mois", regrette Maxence, étudiant. Elles ont en effet pris 18% en une année, mais il n'y a pas que la nourriture qui passe dans le budget. "Là, il y a une castration qui approche, ça va nous coûter 200 euros", poursuit-il.

"Je suis du genre à me sacrifier pour mes animaux", complète Gaëlle Mara, à la tête d'un gardiennage pour animaux à Chambrey, à 25km de Nancy. Elle le rappelle : penser au bien-être de l'animal doit se faire avant son acquisition, encore plus avec ce biais financier. Mais une fois le choix fait, les possibilités sont nombreuses. "Il y a même des produits qu'on adapte aux animaux et qui permet d'entretenir leur santé." Et de toute façon, ils rendent forcément l'investissement avec tout l'amour qu'ils peuvent nous donner.