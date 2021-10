Le casse-tête des animaux de compagnie à Paris

Des poissons, des lapins, des poules ou encore des serpents. Il y en avait pour tous les goûts au Salon Animal Expo les 2 et 3 octobre 2021, au Parc Floral, dans le XIIe arrondissement de Paris. Alors évidemment les stars ce sont les chats et les chiens. Ewan et Élodie repartent avec un petit beagle de 3 mois sous le bras. Un achat plutôt impulsif : "On s'est dit qu'on avait qu'une vie. C'est pas du tout réfléchi. On en voulait un depuis longtemps mais sans vraiment y penser. Là on a eu un feeling et on a craqué", confie tout sourire la jeune parisienne.

Même constat du côté de Ouina. Son mari porte leur nouveau colocataire : un labrador. "Les enfants voulaient un chien depuis quelques temps et on s'est dit c'est l'occasion. On a eu un coup de coeur et les petits sont ravis", glisse la mère de famille. Mais elle nuance : "On y a réfléchit, on sait qu'on a le cadre de vie adapté pour lui. Par exemple j'ai ma propre entreprise donc si je le souhaite, je peux l'amener au travail avec moi", conclut Ouina.

De nombreux parisiens ont profité du salon Animal Expo pour acheter un compagnon. © Radio France - AnimalExpo

Acheter un animal de compagnie nécessite en effet un engagement, tant financier que personnel. Yves Lahiani a été vétérinaire à Paris pendant 35 ans, il alerte sur les maladies spécifiques aux animaux de compagnie parisiens : "Il y a des chats qui font des pelades ; ils s'arrachent tous les poils parce qu'ils sont anxieux de tourner en rond dans un appartement ou un studio. Il en est de même avec certains oiseaux comme des perroquets. C'est essentiel de leur proposer des enrichissements comme des étagères ou des passerelles. Il faut stimuler son animal et lui offrir un cadre de vie respectueux.", estime le vétérinaire. Il rappelle également qu'un chat ou un chien est un investissement sur plusieurs années.

Les résultats d’un sondage OpinionWay pour Mars Petcare révèlent les difficultés à vivre avec son animal de compagnie en ville : 79% des Français voient au moins un obstacle spécifique aux villes vis-à-vis de la possession animale. Les Parisiens sont moins nombreux à avoir un animal de compagnie (43%) que les habitants de province (50%).

Par ailleurs, 95% des propriétaires canins parisiens ont déjà fait face à des difficultés pour réaliser des activités avec leur animal. Par exemple des promenades sans laisse ou dans un parc, mais aussi pour entrer dans un commerce, aller au restaurant ou encore prendre les transports. Ainsi, pouvoir prendre les transports avec son chien est une requête de 63% des habitants de l’agglomération parisienne, toujours selon le sondage OpinionWay.

Pour ceux qui n’ont pas forcément le temps, il existe des services spécialisés. Par exemple, des promeneur peuvent sortir votre chien pendant que vous êtes au travail. C'est le cas d'Alexandra, qui souhaite que Norma, sa beagle de 3 ans, se dépense toute la journée : "Ils font des balades en meutes avec une trentaine de chiens. Ils vont en forêt pour 5 ou 6 heures. Quand elle rentre je sens qu'elle s'est amusée et puis au moins elle est fatiguée et elle dort au lieu de manger mes meubles !", s'amuse la jeune femme.

Si jamais vous ne vous sentez pas encore prêts à acheter un chien sachez qu’il est possible de devenir famille d’accueil, par exemple pour des futurs chien guide.



Emmanuel Macron sera en déplacement dans un refuge pour chiens et chats, à l'occasion de la journée mondiale des animaux, lundi 4 octobre. Le président de la République devrait mettre en avant le plan inédit de lutte contre l’abandon lancé en décembre 2020.