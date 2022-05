Le castor en Ardèche - le film

Lionel COSTE et Catherine DUJARDIN ont réalisé "Le castor en Ardèche", un film documentaire sur le quotidien de ce mammifère semi-aquatique très atypique.

Il a plusieurs méthodes pour faire des barrages, ça reflète l'intelligence assez impressionnante de cette espèce. Sur une vingtaine d'ouvrages il peut y avoir une vingtaine de constructions différentes.

un terrier-hutte

Le castor a besoin de plan d'eau pour diverses raisons.

Entre le castor, la loutre et le ragondin, c'est le castor qui domine., il fera partir régulièrement ces autres espèces.

un jeune castor

Association Fiber Nature

Association Qualité de vie à Grospierres

Association Païolive

Rencontre Images et Biodiversité, deuxième édition, le programme :

Du 25 au 28 mai 2022 au Domaine du Rouret Village Pierre & Vacances 07120 Grospierres.

Mercredi 25 Mai 14h00-17h30 RANDONNÉE dans la réserve des gorges d’Ardèche gratuit Descriptif : Randonnée de 6 km avec dénivelé de 150m, niveau assez facile physiquement mais un peu technique. Les participants devront être bien chaussés, avoir un sac à dos avec minimum 1L d’eau, des jumelles seront les bienvenues (le SGGA pourra en prêter si vous n’en avez pas). Lors de cette randonnée vous pourrez découvrir l’écologie des loutres et des castors, repérer les indices de présences visibles sur les berges mais aussi lever les yeux vers les falaises et le ciel pour observer les rapaces emblématiques de la réserve des gorges : aigles de Bonelli, vautours percnoptères, circaètes, milans noirs... Le patrimoine humain, géologique et la flore sera également abordé par les encadrants de cette randonnée nature lors des nombreuses pauses naturalistes. Vous découvrirez deux sites majeurs de la réserve : La montagne de sable et la falaise du Saleyron (les plus hautes des gorges). Encadrements : Batiste LERICHE (guide Accompagnateur en montagne et animateur pédagogique du SGGA) et Lionel COSTE (spécialiste des castors). Réservation obligatoire au 06 71 47 10 79 RDV au parking de Chames (à 6 km de Vallon-Pont-d’Arc) à côté du restaurant du village.

Mercredi 25 Mai 19h30 Cinéma du Rouret SOIRÉE INAUGURALE participation libre Présentation du projet Grand Site de France des gorges de l’Ardèche par Franck CAZIN, directeur du Syndicat de la réserve des gorges de l’Ardèche, qui fera une approche paysagère de ce projet. réalisé par Claire DUJARDIN et Lionel COSTE en sa présence Ce film est produit par les associations Fiber Nature, Païolive et Qualité de vie à Grospierres. Il est le fruit d’un long travail d’observations menées dans le cadre d’une étude sur le castor du sud de l’Ardèche commencée en 2012 par Lionel COSTE. Des centaines d’heures d’images filmées sur le terrain ont permis de réaliser ce film documentaire qui permet de montrer au grand public les caractéristiques de cette espèce remarquable. Le public peut ainsi se plonger dans le quotidien du castor, voir l’évolution des familles au fil des saisons, découvrir leur comportement entre eux et avec d’autres espèces comme la loutre. Le castor européen est le plus gros rongeur d’Europe. Dans le règne animal le castor est l’espèce qui modifie le plus intentionnellement son environnement par la construction de barrages, c’est aussi celui qui fait les plus grandes constructions que ce soit avec ces barrages ou des huttes qu’il construit pour se loger. Le castor avait quasiment disparu au début du 20ème siècle, c’est le premier mammifère à avoir été protégé en France à partir de 1909. Cette espèce emblématique de nos cours d’eau ardéchois a un impact positif sur l’environnement tout particulièrement grâce à la création de plans d’eau qui favorisent à la fois la biodiversité et l’alimentation des nappes phréatiques. 20H30 Cinéma du Rouret LES CASTORS D’ARDÈCHE participation libre.

Jeudi 26 Mai 9h30 Plantation d’un arbre dans le parc du château du Rouret 9h30-11h30 SORTIE NATURALISTE participation libre 10H30-17H00 Château du Rouret EXPOSITIONS INAUGURATION à 10h30 entrée libre 11h15 Cinéma du Rouret RENCONTRE participation libre avec le photographe naturaliste Simon BUGNON et projection du film « Forêts anciennes, cathédrales des Monts d’Ardèche » Simon BUGNON est un photographe connu et reconnu en Ardèche, il photographie avec passion depuis de nombreuses années la nature. Il obtient en 2011 le premier prix « insectes et araignées » au concours international de Montier-en-Der. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont « L’Ardèche sauvage » (Septéditions) . A la découverte des oiseaux avec l’ornithologue Cyprien CHIROSSEL, chargé d’étude expertise faune au Conservatoire des espaces naturels d’Occitanie. Descriptif : les participants devront être bien chaussés, des jumelles seront les bienvenues. Réservation obligatoire au 06 98 32 33 13 RDV Accueil à la réserve de biodiversité Fiber Nature (face au centre équestre du Rouret) « Forêts anciennes, cathédrales des Monts d’Ardèche » a été réalisé par Nicolas VAN IGEN avec l’assistance de Simon BUGNON – 12 min. Film prêté par le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

18h00 Cinéma du Rouret RÉ-ENSAUVAGEONS L’EUROPE participation libre 20h00 Cinéma du Rouret LES SAISONS participation libre 10h00 INAUGURATION de l’aire d’accueil de la réserve de biodiversité Fiber Nature participation libre 10h00-17h00 Château du Rouret EXPOSITIONS Présentation par Gilbert COCHET et Béatrice KRÉMER-COCHET (parrain et marraine de ces Rencontres Images et Biodiversité) de leur ouvrage « L’Europe ré-ensauvagée : vers un nouveau monde » paru chez Actes sud. En présence de Gilbert COCHET, agrégé des sciences de la vie et de la terre, attaché au Muséum National d’histoire naturelle, expert au Conseil de l’Europe, président du Conseil scientifique de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, administrateur de l’ASPAS.( Association pour la protection de la vie sauvage). Il a été le conseiller de Jacques Perrin pour ce film. Vendredi 27 Mai en face du centre équestre du Rouret, suivie d’une visite de la réserve guidée par Lionel COSTE, président de Fiber Nature, et de naturalistes.

Cinéma du Rouret : Quel avenir pour la biodiversité ? Question d’éthique! Henri-Pierre ABERLENC 18h00 Cinéma du Rouret : CONFÉRENCE sur le sauvage «Sauvage où es-tu ?, qu’en dis-tu ? » par Guillaume BAGNOLINI participation libre Guillaume BAGNOLINI, docteur en philosophie, est chargé d’enseignement à l’Université de Montpellier en biologie et écologie. Il mène des recherches en philosophie des sciences, en éthique et philosophie de l’environnement. Il est directeur de l’association Cosciences (Agence de médiation et de journalisme scientifique). 20h00 Cinéma du Rouret : Projection LES ONDES DE ROBERT participation libre film documentaire réalisé par Xavier JOURDIN diplômé du Master Image et Société en 2009. Photographe et réalisateur, il s’intéresse avant tout aux gens, à leur histoire, leurs doutes et leurs espoirs. En présence de Robert ÉPISSE Au cœur de la campagne ardéchoise, Robert ÉPISSE a fait le choix d’une vie différente, centrée sur l’essentiel : le rythme de ses bêtes et le respect des saisons. Ce berger hors temps n’a pourtant rien d’un ermite coupé du monde. Il aime les gens et leur contact. C’est leur présence qui l’aide à endurer le froid de l’hiver et à dompter son impatience jusqu’au retour des beaux jours. Dans son univers de cabanes insolites, Robert nous questionne : où se trouve l’essentiel ? Un conte contemporain humaniste. Les insectes du monde Présentation des livres (3 tomes): Biodiversité, classification, clès de détermination des familles par Henti-Pierre ABERMLENC, entomologiste (CIRAD à Montpellier). Cet ouvrage, coordonné par Henri-Pierre ABERLENC, est l’oeuvre de 50 scientifiques de renommée mondiale. Ces livres viennent de recevoir le prix Réaumur 2021 de le Société entomologiste de France.

Cour du château du Rouret 9h30-13h00 MARCHÉ BIO dans la cour du château du Rouret RESTAURATION FOOD TRUCK «Mange ton bol» produit locaux et bio Tel : 06 23 47 09 MUSIQUE DUO TWINNERS guitare, voix et percussions Samedi 28 Mai Parc du château du Rouret 10h00-17h00 STANDS ASSOCIATIFS EXPOSITION-VENTE d’aquarelles et de créateurs ATELIER de MACROPHOTOGRAPHIE La macrophotographie ne permet pas seulement de réaliser des clichés étonnants, c’est aussi un outil de recherche et d’éducation à l’environnement. L’association Païolive présentera un atelier de macrophotographie avec Daniel NARDIN co-auteur d’un ouvrage de référence sur cette technique. Le matériel disponible permettra plusieurs approches afin de réaliser de la macro avec un matériel simple et économique : . le rapport de grossissement 1x1, “Proxy” . le rapport de grossissement de 1à 5 . le rapport de grossissemen de 5 à 10 Dans chaque cas la technique du “ stacking” ou “zédification” pourra être utilisée et les résultats constatés. Les visiteurs pourront amener minéraux , plantes, insectes ... qui seront traités sur place. (Fiber Nature, FRAPNA, association Païolive, Consciences, le groupe des étudiants de l’Université de Montpellier, la grotte de la Cocalière...) Annick CHANOIT.

10h00-17h00 EXPOSITION de photographies naturalistes dont les photographes animaliers Jean-Louis BATTAGLIA, Simon BUGNON,Dominique MIGLIANI. Simon BUGNON, a commencé à faire des images afin de rapporter et partager le bonheur vécu lors d’escapades, en recherchant des fragments du sauvage le long de sentiers oubliés et de ruisseaux encaissés en Ardèche, parfois ailleurs mais rarement bien loin. Il a tendance à laisser s’éloigner les rêves de contrées lointaines en préférant revenir maintes fois aux mêmes lieux pour en découvrir les trésors. A préféré l’intime au spectaculaire, en réapprenant sans cesse à regarder. EXPOSITION de photographies du concours annuel organisé par le groupe Montpellier des étudiants naturalistes de l’Université. EXPOSITION «Les sept milieux des gorges de l’Ardèche», exposition prêtée pat le Syndi cat de la réserve des gorges de l’Ardèche. EXPOSITION sur les rapaces prétée par la Ligue de protection des oiseaux (I.P.O). Dominique MIGLIANI: A travers son travail, il souhaite partager le regard qu’il porte sur une nature malheureusement de plus en plus fragilisée, ou chaque souffle de vie a sa raison d’être. Il présente depuis quinze années, dans divers festivals “photo nature de France”, une vision toute personnelle de la faune sauvage de l’Hérault à deux pas de chez lui. 9 Jean-Louis BATTAGLIA : spéléologue, guide canyon et accompagnateur en montagne, il parcourt les Gorges et le monde souterrain en encadrant différents publics curieux de nature à la recherche de sites et d’environnements préservés. La photographie animalière n’est, pas chez lui une activité au sens initial du terme, mais plutôt une façon de renouer avec des émotions perdues ou oubliées.

Cinéma du domaine du Rouret 15h00 CONFÉRENCE sur les tardigrades par Simon GALAS participation libre 17h00 Quel avenir pour la biodiversité? Patrick BLANDIN 20h00 LA VIE PURE film -1h33min réalisé par Jérémy BANSTER en sa présence En 1949, Raymond Maufrais, un jeune explorateur français part en expédition solitaire dans la forêt amazonienne. Il laisse derrière lui un journal, un carnet de voyages, qui retrace son parcours, ses rencontres et sa recherche d’une Vie Pure. Il laisse aussi derrière lui le mystère de sa propre disparition. Jérémy BANSTER, scénariste, producteur et réalisateur, reçoit le prix de jeune talent Adami au Festival du film de Cannes. En 1999, il fonde sa compagnie théâtrale, Bensyl, puis adapte et met en scène Montserrat d’Emmanuel Roblès, produit ensuite à Avignon. Après plusieurs rôles à la télévision (Sous le soleil, Le juge est une femme, RIS Police scientifique, Boulevard du palais,dans la série Un si grand soleil sur France 2, au cinéma (Meutres sur les iles du Frioul...). Il a réalisé en 2014 son premier long-métrage, La Vie pure. 10 Patrick BLANDIN est professeur émérite au Muséum d’histoire Naturelle de Paris, président d’honneur du Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), auteur de plusieurs ouvrages, parrain de l’association Fiber Nature. Effondrement de la biodiversité, sixième crise d'extinction de masse... Les scientifiques et les médias répandent un discours angoissant. Mais que recouvre précisément le terme "biodiversité"? Pour quelles raisons craint-on un effondrement, une extinction massive? Est-ce grave? Tout dépend des valeurs que les humains accordent au monde vivant, aux espèces, aux écosystèmes qui le composent. Ne faut-il pas nous donner des repères éthiques pour imaginer un "mieux vivre ensemble", entre humains et avec les autres êtres vivants, en inventant de nouvelles façons d’habiter nos territoires avec une nature sauvage aussi diversifiée que possible?. Simon GALAS est généticien, biologiste moléculaire et cellulaire, professeur à l’université de Montpellier, chercheur au CNRS, enseignant dans plusieurs Facultés dont l’École des Hautes Études Paris-Sorbonne. Il abordera les tardigrades dont il est un des spécialistes européens et nous fera découvrir leurs secrets... L’existence des targriades, encore appelés oursons d’eau, est attestée depuis 540 millions d’années sur notre planète.