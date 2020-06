Le Cheval du Vercors de Barraquand.

Parfaitement adapté à son territoire, (re)découvrez ce cheval, doux, rustique et authentique, son histoire, ses caractéristiques, en compagnie d’Aurelie Gachon chargée de mission valorisation et promotion des produits agricoles pour le Parc naturel régional du Vercors. Grandeur Nature à écouter sur France Bleu Drôme Ardèche les vendredis à 8h45 et 16h20 et les samedis et dimanches à 7h20. Crédit Photo sur diaporama ci-dessous : JL. Barraquand, F. Lejeune, E.Minodier, P.Dejaune, J.Durand, O.Pasquet et Itinéra Magica .