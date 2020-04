Le confinement d'une abeille par Valérie Valeix, auteure et apicultrice

Le confinement, c’est un peu comme le sketch de Coluche « les hommes naissent libres et égaux mais certains sont plus égaux que d’autres » phrase d’ailleurs inspirée de La Ferme aux Animaux de G. Orwells.

Le confinement, c’est un peu comme le sketch de Coluche « les hommes naissent libres et égaux mais certains sont plus égaux que d’autres » phrase d’ailleurs inspirée de La Ferme aux Animaux de G. Orwells. Là c’est pareil, certains sont plus confinés que d’autres, je parle bien entendu des métiers ne pouvant passer par le télétravail (c’est mon cas en tant qu’apicultrice) alors que d’autres doivent baisser le rideau. J’ai aussi une immense pensée pour celles et ceux, parfois parent solo, obligés de rester cloîtrés avec des enfants dans de petits espaces sans même un balcon pour prendre l’air.

Comme vous le savez, chers amis lecteurs, j’habite chez mes abeilles ! Elles squattent mon grand jardin mais ont tout de même la gentillesse de m’en laisser un petit bout à disposition à la condition de ne pas m’aventurer sur leur territoire. Sinon gare : une brigade de gardiennes est toute prête à me verbaliser ! Ici en Normandie, en dépit du beau temps, les jours restent froids, une huitaine de degrés au maximum, ce qui ne permet pas de rendre une visite de courtoisie en bonne et due forme à ces demoiselles. Je guette chaque jour les hausses de températures car Dame Nature reprend ses droits un peu partout, et le Colza pointe le bout de son nez, ce qui, pour nous apiculteurs au nord de la Loire, marque le début de la saison. Je reste donc chez moi, je termine pour mon plaisir et le votre, je l’espère, le tome 6 des aventures d’Audrey l’apicultrice dont l’essentiel de l’action a lieu à Paris. Voilà pour un petit indice dans cette enquête qui comportera plusieurs surprises. Ensuite, ce sera au tour du Capitaine Sabre de reprendre du service, vous retrouverez Jérôme également à Paris mais dans le Paris de 1815 où les Bonapartistes étaient également en confinement pour sauver leur peau, non d’un virus mais de la vindicte royaliste qui ne leur pardonnait pas d’avoir voulu s’essayer à la gouvernance.

Ceux qui ont lu Les Diamants de Waterloo connaissent la bravoure de Jérôme, ils savent déjà que celui-ci ne pourra rester insensible à la détresse d’un opprimé du nouveau régime et que la lame de son sabre va de nouveau briller sous le ciel de Paris, notamment autour de la prison du Luxembourg où le Maréchal Ney va s’écrier un certain 7 décembre au matin « Soldat, tirez sur moi mais visez juste »

Parmi mes lectures, beaucoup sont liées à l’écriture des romans, notamment pour l’Historique avec énormément de biographies afin de redonner vie au plus près possible des grands personnages d’Etat de l’époque. Je souhaite, à travers mes héros, qu’il s’agisse d’ Audrey ou de Jérôme, vous faire partager mes deux passions : l’abeille et la Nature ainsi que l’abeille impériale : Napoléon et son époque à la fois flamboyante et tourmentée. Je lis également les livres de mes collègues auteurs Palémon et ceux d’écrivains rencontrés en salons : je fonctionne au coup de cœur, comme pour l’amitié. Et pour vous chers lecteurs, j’ai un gros coup de cœur car c’est vous qui portez haut les couleurs de Crimes et Abeilles et m’avez donné ma place d’auteure. Merci du fond du cœur, je vous envoie à tous mes ondes Abeilles pour que le meilleur soit toujours devant vous.

Bee Api et Vive l’Empereur !

