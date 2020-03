Le fonctionnement des cliniques vétérinaires dans le Nord Franche-Comté

L'ouverture des cliniques et cabinets vétérinaires au public : les établissements ne sont pas libres d’accès mais les rendez-vous concernant les urgences, la fourniture de médicaments et d’aliments restent possible. Il faut préalablement téléphoner à son vétérinaire pour convenir d’un rendez-vous. Selon le mode de fonctionnement de chaque établissement, les animaux sont examinés avec ou sans le propriétaire. Une fois sur place, téléphonez pour signaler votre présence. Ensuite les personnes rentrent au compte-goutte. En dehors des heures de présence, c’est le service de garde qui prend le relais ; il est assuré en alternance par les différentes cliniques de Belfort-Montbéliard (7 structures vétérinaires en tout).

Les soins des animaux à domicile

Certains animaux sont intransportables ou certains propriétaires dans l'incapacité de se déplacer. Les vétérinaires se déplacent pour les urgences en observant le plus scrupuleusement les gestes barrière afin de préserver les propriétaires d'animaux et les équipes côté soignants. Les vétérinaires connaissent les animaux pour lesquels ils interviennent habituellement à domicile.

La prévention des tiques

Elles sont très présentes pour le moment (nous n'avons pas eu d'hiver). Les tiques sont vectrices de maladies. Les promenades sont certes déjà diminuées ce qui réduit le risque de transmission de ces maladies par les tiques. Mais un chien qui sort dans le jardin peut attraper une tique et le propriétaire peut passer à côté. Alors continuez les traitements préventifs (certains permettent de traiter pendant 1 à 3 mois). Cela fait partie des médicaments que vous pouvez vous procurer en pharmacie et dans les cliniques vétérinaires (aux conditions citées ci-dessus). Les propriétaires peuvent contacter leur vétérinaire traitant ou celui de leur choix pour des conseils.

Pas de transmission du COVID 19 par les animaux

Un portage sur le pelage reste toutefois théoriquement possible. D’où la nécessité de se laver souvent les mains plutôt que d’abandonner son animal.

Des informations complémentaires sur le site de l'Ordre National des Vétérinaires