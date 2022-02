Le grand danger qui menace nos chats

Le docteur Maxence de Jouvencel lance une mise en garde dans Circuit Bleu, Côté Expert. Les urgences vétérinaires de Toulouse voient arriver des cas graves d'inflammations. Gros plan sur un produit qui ne fait pas que "donner sa langue au chat", il lui provoque cloques et brûlures.

Un vétérinaire est l'invité de France Bleu Occitanie pour pour donner des conseils préventifs. Avec la pandémie de Covid, on a pris l'habitude : ça nettoie tout dans la maison. Mais certaines marques de produits d'entretien affichent fièrement la mention "sans javel". Sauf que d'autres éléments chimiques industriels viennent compléter ces produits ménagers. Maxence de Jouvencel est plus qu'agacé car chez Vet'Urgentys il voit défiler des langues brûlées. Les chats, très attirés par l'odeur de ces désinfectants aux ammoniums quaternaires, n'arrivent pas à se contrôler. Ils lèchent les surfaces nettoyées, et la réaction est immédiate. Faites donc très attention.

Concernant les chats : oui vous pouvez les vacciner, les stériliser aussi. Et concernant le poids de votre chat, c'est 4 kilos sur un gabarit normal. Au-delà de 6 kilos, l'obésité est problématique pour la santé avec des risques cardiaques et de diabète.