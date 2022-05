Le massif de Saoû, un site remarquable pour les oiseaux nicheurs des falaises et les grimpeurs

Yannick MASSE est éco-garde au service Environnement Sports Nature du département de la Drôme, propriétaire et gestionnaire du site.

Dans la Drôme, on compte à peu près 170 espèces d'oiseaux dont plus d'une centaine en forêt de Saoû. Certaines sont reconnues d'intérêt patrimonial, toute cette biodiversité montre la responsabilité du propriétaire et du gestionnaire. Ce synclinal agit un peu comme un aimant où les oiseaux viendraient utiliser les falaises comme site de nidification pour finalement étendre ensuite leurs territoires de chasse de part et d'autre du massif, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et le propriétaire et le gestionnaire du site se doit d'arriver à protéger, à préserver ces espèces.