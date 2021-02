Le mystère des truites fario dans les Gorges de l'Ardèche

Depuis deux hivers consécutifs, le SGGA ( Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche) avec l’appui de la Fédération de Pêche et de protection du milieu aquatique de l'Ardèche étudie la reproduction de la truite fario dans la réserve naturelle nationale. La première année a été un échec puisque l’Ardèche a été plusieurs fois en crue, balayant ainsi toutes traces de reproduction. Cette année, les conditions ont été réuni et une frayère active a été observée fin décembre à l’aval de la réserve naturelle confirmant ainsi une l’existence d’une reproduction locale. La prochaine étape serait de comprendre grâce à la génétique si les individus retrouvés dans les Gorges de l’Ardèche ont un lien de parenté avec ceux des affluents de l’Ardèche, ou bien si c’est une population qui s’est adaptée aux conditions atypiques des Gorges, qui se reproduit et survie localement.

Dans les Gorges on les trouve sur tout le linéaire

Quelques liens pour aller plus loin :

Fédération Départementale de Pêche 07