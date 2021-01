Le Parc ZOA de Sanary espère retrouver ses visiteurs au plus tard en février

Pas un seul visiteur n'a passé l'entrée du Parc Zoa de Sanary depuis le début du deuxième confinement. Or les entrées constituent les seules recettes de la structure. Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont donc extrêmement importantes pour le zoo qui enregistre une perte chiffrée à plusieurs centaines de milliers d'euros par la Direction. Car les charges continuent, notamment celles liées au nourrissage des animaux et au chauffage. "Nous courbons l'échine, on plie, mais on ne rompt pas. Et si tout se passe bien, on devrait être là pour la saison" indique le directeur du jardin zoologique, Frédéric Tardy

Au mois de décembre, traditionnellement, le Parc accueille 160 personnes par jour en moyenne pendant les vacances scolaires. Ce mois de décembre dernier, évidemment, les portes sont restées fermées. "Le premier confinement nous avait déjà fait beaucoup de mal. Et cette fois-ci, on ne comprend pas certaines mesures. Le fait par exemple que sur un Parc d'1,4 hectares, sur 7h de visite, la densité de visiteurs est très très faible. Et pourtant, nous sommes fermés. Donc c'est vrai que c'est très difficile à vivre" avoue l'un des 3 actionnaires du Parc. "Nous espérons que nous pourrons rouvrir en février. On ne peut pas se permettre de rater les vacances scolaires. C'est une période de reprise où les gens viennent parce qu'il fait beau à cette période là. On ne peut pas non plus se permettre de rater les visites scolaires qui représentent entre 6000 et 7000 entrées par an. C'est une source de revenus importante pour nous. Et puis cela fait connaître aussi le Parc, on travaille aussi beaucoup sur la pédagogie, donc c'est une période qu'il ne faut pas rater" poursuit Frédéric Tardy.

des travaux d'amélioration

Afin de mettre quand même à profit cette période décidément très compliquée, la direction du Parc s'est lancée dans des travaux d'aménagement. Si certains projets ont été repoussés, afin de ne pas fragiliser financièrement encore plus la structure, les lémuriens auront bientôt un nouvel enclos. Une serre a été transformée en salle d'expositions où des vivariums seront installés. Et l'accueil a aussi été modernisé.

le moral des troupes

Et si vous vous posez la question, le moral des troupes est bon. Une mangouste sort sa tête d'ailleurs de son cabanon chauffé, pendant que les maki-cattas profitent des quelques rayons du soleil, en position du lotus, pour se réchauffer. Une quantité très variée d'animaux : pas de pingouins, ni de rhinocéros. Mais des crocodiles, des lamas, des porcs-épics, des perroquets aux mille couleurs. Un cacatoès de Ducorps s'en donne à coeur joie. Les animaux ne souffrent pas de l'absence de visiteurs. Ils continuent de voir leurs soigneurs et n'ont donc pas modifié leur comportement.

En tout cas, l'équipe du Parc a hâte de revoir les allées arpentées par les familles, souvent très fidèles. "Ce qui pourrait nous aider, c'est qu'au moment de la réouverture, le public soit présent et que les visiteurs nous soutiennent comme ils le font depuis très très longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui réconforte un peu tout le monde, de voir les gens qui nous soutiennent et qui nous montrent leur amour du Parc et du zoo" conclut Frédéric Tardy.