Le refuge de la fondation Pairi Daiza a recueilli près de 20% de reptiles et amphibiens de plus qu'en 2021

1500 reptiles et amphibiens vivent dans le Mersus Emergo, la réplique d'un ancien baleinier installé depuis 20 ans dans le parc belge de Pairi Daiza. Et en 2022 ce refuge de la fondation Pairi Daiza a enregistré une année record en terme de saisie et d'abandons de ces animaux, 741 contre 623 en 2021. Des animaux déposés par des Belges ou des Nordistes qui paient 20 euros à la fondation en échange de bons soins.

Une explosion des abandons que les propriétaires justifient par la crise énergétique explique Pascal Dortu, le responsable du parc, car le fonctionnement des terrariums coûte cher

"L'électricité pour la lampe chauffante, le tapis chauffant pour les serpents, l'éclairage, la nourriture, les souris...ça coûte, car les prix augmentent partout"

Ce Pogona fait partie des 67 lézards recueillis l'année dernière au refuge de la fondation Pairi Daiza © Radio France - Rafaela Biry-vicente

Attention aux achats "sur un coup de tête"

Mais pour le passionné, cette crise énergétique peut aussi être un prétexte pour se débarrasser d'un animal acheté sur un coup de tête, il appelle donc à la vigilance pour que les particuliers se renseignent bien sur leurs nouveaux locataires, notamment sur les tortues aquatiques le gros des abandons avec près de 600 individus. Si elles font la "taille d'une pièce de 2 euros" au début, au bout de 30 ans, elles font 30 à 40 cm, et l'entretien n'est plus le même "il faut s'imaginer l'animal dans un avenir un peu plus long" .

Des caïmans et alligators saisis par la justice

Si les tortues, les serpents, les lézards, les mygales ou les scorpions sont les plus nombreux, on retrouve aussi au refuge des animaux interdits à la vente, comme un caïman à lunettes saisi l'année dernière ou ces alligators du Mississippi retrouvés par la police dans une maison il y a quelques années raconte Pascal Dortu**.**

"Ils étaient une quinzaine dans une habitation classique, les pseudos installations étaient au rez-de-chaussée et la famille vivait à l'étage avec des enfants"

Alligator du Mississippi saisi par la justice belge dans une famille et recueilli au refuge de la fondation Pairi Daiza © Radio France - Rafaela Biry-vicente

Les 4 membres de l'équipe du refuge tentent de retaper le plus rapidement possible ces animaux

"C'est des animaux anxieux, stressés et "stressables", et un bête changement d'ampoule chauffante peut engendrer des maladies à plus longue échéance parce qu'ils vont s'arrêter de manger et donc ils risquent de mourir si on arrive pas à trouver la solution dès le premier mois"

Une fois qu'ils ont repris des forces ils sont donnés à d'autres parcs animaliers agrées pour repeupler des vivariums ou terrariums.

La fondation Pairi Daiza recueille des animaux mais finance aussi des actions dans leur habitat naturel

Outre ce refuge, la fondation Pairi Daiza travaille aussi sur un programme de recherche sur le vaccin contre l'herpès de l'éléphant qui décime de très nombreux jeunes. Elle finance aussi des actions pour protéger l'habitat naturel des orangs outans de Borneo très menacé et puis dernièrement grâce à son élevage elle a participé à la réintroduction des aras de spix comme ceux du dessin animé Rio, disparus depuis 20 ans au Brésil dans leur milieu naturel se félicite Catherine Vancsok la directrice scientifique

"C'est vraiment très très encourageant de se rendre compte qu'alors qu'une espèce avait complètement disparu dans la nature et qu'elle était à deux doigts de s'éteindre complètement, grâce à nos efforts de conservation, on a réussi à la ramener dans son milieu dont elle aurait jamais du disparaître"

La fondation Pairi Daiza qui compte plus de 3000 parrains et donateurs*.