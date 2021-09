Le silure en photos dans le fleuve Rhône comme vous ne l'avez jamais vu

Rémi Masson est plongeur en apnée et photographe subaquatique, il collabore avec différents chercheurs et contribue à l'amélioration des connaissances sur ce poisson géant encore mystérieux.

Le silure est le plus gros poisson d'eau douce et suscite beaucoup de débats et de fantasmes , certains n'hésitent pas à l'appeler "le monstre du fleuve"

Il n'est pas rare de la voir en groupe, formant des boules de plusieurs mètres de diamètre, des études ont montré qu'il est sociable et bavard .

Difficile à observer dans le milieu naturel il fuit la lumière et se cachent au fond des cours d'eaux.

C'est en 2004 que Rémi Masson découvre pour la première fois lors d'une plongée ce géant d'eau douce. Ses photos sont remarquables et sont à découvrir en image ci-dessous.

un lien pour aller plus loin : Rémi masson , plongeur photographe