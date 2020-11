Le Tétras lyre - Grandeur Nature

Reconnu pour sa parade nuptiale étonnante au printemps, il est un oiseau symbole des Alpes, il aime l'altitude et les climats froids, pour le reste, regardez le diaporama ci-dessous avec le commentaire de Gilbert David, vice président de la LPO Drôme Ardèche et passionné par cet oiseau depuis longtemps, il a notamment organisé durant quelques années de nombreux comptage de l'espèce dans le Vercors et le Haut Diois .

c'est un oiseau que j'ai découvert à l'âge de sept ans avec mon père et depuis il me fascine toujours