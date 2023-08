Le wallaby retrouvé à Chasse-sur-Rhône est pris en charge au zoo de Saint-Martin-la-Plaine

L'animal, non pucé, a été capturé dans le jardin d'un habitant de Chasse-sur-Rhône et emmené au parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. Baptisé Jumpy, il est mis en quarantaine et va passer des examens avant d'être placé dans une ferme pédagogique.

Le wallaby est un animal originaire d'Australie. © Maxppp - Lionel VADAM Insaisissable jusqu'alors, Jumpy a finalement était rattrapé. Après un mois de cavale, le wallaby, un animal originaire d'Australie, a été capturé vendredi dans le jardin d'un habitant de Chasse-sur-Rhône où il avait élu domicile. Non pucé, le mâle a été placé en quarantaine au parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine pour passer des examens. S'ils sont positifs, Jumpy devrait être placé dans une ferme pédagogique d'après le zoo. Impossible en revanche pour la ménagerie de le recueillir : "Nous avons déjà trop de Wallaby et nous avons déjà des mâles", nous a confié la structure.