Le zoo d'Asson demande des photos à ses plus vieux visiteurs pour son 60ème anniversaire

Le zoo d'Asson n'a que très peu d'archives photo pour la période entre 1964 et 1990

Le zoo d'Asson cherche des photos pour son jubilé de diamant. Fondé en 1964, le parc fêtera ses soixante ans en 2024, mais n'a aucune archive photo pour témoigner de son histoire. Le parc ayant été repris en 2001 et les archives perdues dans l'opération, il ne reste pas grand-chose de la période 1964-1990 sinon quelques cartes postales. La direction a donc décidé de faire appel aux visiteurs. Dans un communiqué sur sa page Facebook, le zoo d'Asson a lancé un appel à toutes les photos de familles, cassettes VHS et Super8 gardés en souvenir par les plus vieux amateurs du parc.

ⓘ Publicité

Pour la direction du zoo, toutes les photos sont bonnes à prendre. Les vieilles photos de famille par exemple, peuvent en dire beaucoup sur l'architecture du parc. Dans les années 70, l'enclos des lémuriens était construit dans le style et aux couleurs de Madagascar, mais le zoo d'Asson n'en garde aucune archive. Aucune photo non plus d'un chimpanzé qui, habillé avec l'uniforme du personnel, accueillait les clients pendant les débuts du zoo. Si l'opération est couronnée de succès, le parc a l'intention d'organiser une exposition avant-après pour constater des changements en 60 ans. La direction envisage même d'éditer un livre qui compilerait les meilleures photos.