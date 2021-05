Le Zoo de Plaisance-du-Touch est ouvert

VIDÉO - African Safari retrouve ses visiteurs le mercredi 19 mai avec des petits nouveaux : guépards et loutres sont de la partie dans ce parc zoologique situé en Haute-Garonne entre Toulouse et le Gers. Le point sur les dernières naissances et visite en avant-1ère.

Après 6 mois de fermeture, African Safari rouvre ses portes le 19 mai 2021. Après 2 ans de chantier, les 4 frères guépards Sheldon, Howard, Radj, et Leo profitent d'un espace de vie de 3800m² conçu spécialement pour leur permettre de s’abriter, jouer, mais également de courir jusqu’à 110 km², leur vitesse de pointe. Un couple de loutres d'Asie Neha (du zoo de Thoiry) et Aïko (du zoo de Lyon) a rejoint le zoo. Ces 2 loutres âgées d’un an sont encore timides. Elles évoluent dans un espace de 580m² traversé par une rivière. Un lieu idéal pour nager, se faufiler entre les rochers et évoluer en toute sérénité. Cet espace a entièrement été conçu pour l'équipe technique d'African Safari. Reportage dans "La Vie Tranquille" pour France Bleu Occitanie avec Coralie Scozzaro.

Reportage Copier

33 naissances au zoo depuis janvier 2021. Hippopotame, chevreaux, lama, antilopes... Découvrez les derniers petits, nés au zoo African Safari. Le week-end du 22 et 23 mai sera rythmé par la biodiversité. A cette occasion, les associations ACB (Association Chéloniophile Balmanaise), Decan et le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie seront présents au zoo African Safari pour parler Biodiversité.

La Vie en Bleu au Zoo African safari c'est mercredi à 9h30 sur France Bleu Occitanie.