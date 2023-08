Les colombes lâchées au mariage dans le Lot-et-Garonne ne sont jamais rentrées dans les Deux-Sèvres.

C'est une bien drôle d'histoire qui est arrivée à des jeunes mariés du lot-et-Garonne et qui mettent en cause un colombophile des Deux-Sèvres. La Dêpêche du Midi relate que leur cérémonie de mariage, le 22 juillet, ne s'est pas très bien fini, à Casseneuil, dans ce petit village à côté de Villeneuve-sur-Lot. Cindy la jeune mariée, veut marquer le coup en demandant à un éleveur de pigeons deux-sévrien de lui faire parvenir un couple d'oiseaux pour un envol symbolique à la sortie de la cérémonie. Problème, le couple de colombes n'a pas pris son envol et s'est posé sur le toit de la mairie, y a vécu plusieurs jours avant finalement de tomber au sol complètement déshydraté et affamé. Appelée pour prendre en charge le couple de volatiles, la fondation Brigitte Bardot réclame l'interdiction de ce genre de pratiques. L'éleveur, lui, est effaré devant l'ampleur que prend cette affaire.

Christian Duprat, élève des pigeons depuis toujours et des oiseaux qui ne rentrent pas au bercail, "ça arrive de temps en temps, environ 10%" nous explique-t-il. Lâchés le 22 juillet, le couple de colombes, en fait, (il s'agit de pigeons voyageurs, nous précise le colombophile) aurait dû mettre 2 à 3 jours pour parcourir les 300 km, en faisant des pauses. C'est donc quelques jours après la cérémonie qu'il a été appelé pour conseil. Le deux-sévrien explique alors "qu'il faut tâcher d'apporter à boire et à manger au couple d'oiseaux". Problème, ils sont installés durant une semaine sur le toit de la mairie avant finalement d'être retrouvé au sol et mal en point. Le couple de mariés les a finalement recueillis et mis en cage. De son côté, la fondation Brigitte Bardot dénonce :" des pratiques de plus en plus courantes du "lâcher de colombes" lors des cérémonies de mariage qui sont scandaleuses. Des exploitations abjectes et irresponsables, qui mettent en jeu le bien-être des animaux pour de quelconques divertissements, et qui doivent faire l’objet d’une interdiction pure et simple par les autorités.", explique la fondation.