Les conseils de Léa contre les nuisibles

Rats, pigeons, cafards, l'entreprise Artémis a des solutions pour retrouver la sérénité dans votre maison. Premier conseil de notre experte : déculpabilisez. La présence de bébêtes est possible chez tout le monde et ça ne traduit pas un mauvais entretien de votre logement.

Dans Circuit Bleu, Côté Experts à 9h30, Léa Tornos de Artémis vous explique comment éviter les nuisibles. Ne provoquez pas un frelons, appelez un professionnel ! Nettoyez sous votre four, ça évitera d'attirer les souris et autres insectes rampants. Voilà quelques astuces pratiques sur France Bleu Occitanie.

Les infos de Léa Copier

Artémis est une société qui intervient à Fronton, Blagnac, Toulouse, mais aussi en Aveyron, dans le Tarn , le Gers ou encore le Tarn-et-Garonne. L’entreprise est installée dans la région Toulousaine et intervient sur l’ensemble des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, assure le traitement de nuisibles, tels que les rongeurs (rats noirs, rats bruns, souris), les insectes rampants et volants (blattes germaniques, blattes orientales, chenilles processionnaires, punaises de lits, guêpes, frelons, frelons asiatiques…), ainsi que les nuisibles volants tel que les pigeons.