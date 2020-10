Grandeur Nature - Les cris et les chants des oiseaux

Depuis 25 ans il enregistre la nature et propose à ceux qui le souhaitent d'apprendre à reconnaître les cris et les chants des oiseaux, en 2003 il crée " le Studio les Trois becs " à Saint-Michel-de-Chabrillanoux. Auteur, réalisateur, producteurs et éditeur, son activité principale est la production de CD consacrée à la nature et à l'enfance .

les cris c'est ce que l'on pourrait appeler le langage des oiseaux