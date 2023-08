Les épillets, un vrai danger pour votre chien ou votre chat

La période commence en mai-juin, lorsqu'on commence à débroussailler les jardins. Et les propriétaires d'animaux les connaissent bien, ces fameux épillets, les petites herbes folles très sèches qui rentrent entre les doigts de votre chien dans le nez lorsqu'il renifle dans le jardin, parfois dans les yeux des chats, dans les oreilles, des animaux en balade.

Pour un chien ou un chat, cela entraîne vraiment une gêne avec des éternuements importants.

Ce qui doit nous alerter

Clémentine Haas, vétérinaire alerte :

"Lorsque l'animal secoue souvent la tête, ou l'a penchée. Lorsque l'épillet est dans l'oreille, il vient titiller le tympan, en quelque sorte. Parfois, l'animal va se lécher le bout de la patte et l'on constate une espèce de boursouflure entre les doigts". Ceci doit vraiment évoquer un épillet, la fameuse herbe folle.

Et là, effectivement, il faut consulter rapidement le vétérinaire pour que cette herbe folle soit retirée.

"Si jamais ça vous arrive en pleine nuit, que l'animal commence à émettre des signes de secouant de la tête, le premier réflexe est de mettre un corps gras dans l'oreille de votre chien pour éviter que cela progresse au delà du tympan.

Ce geste peut vraiment soulager l'animal et freiner le passage de l'épillet."

Ce sont vraiment des herbes qui sont fourbes parce qu'elles ne elles ne vont que dans un sens. Elles ne peuvent que s'engager, progresser dans l'oreille, dans le nez et sous la peau de votre animal, et surtout les animaux qui ont un sous poil très dense, comme les bergers australiens par exemple.

Le conseil

Inspectez vraiment, brossez, au retour de la balade pensez à regarder entre les doigts, sous les coussinets, soulevez l'oreille. Regardez bien qu'aucun épillet ne soit à l'entrée de l'oreille, Parce qu'avant d'être au niveau du tympan, il est vraiment à l'entrée de l'oreille. Ça peut être encore le temps de le retirer.