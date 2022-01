Les lapins, ces nouveaux animaux qu'on abandonne à la SPA.

Après les chiens et chats, désormais des lapins, cochons d'inde et oiseaux. Depuis le début d'année, la SPA de Velaine-en-Haye fait face à une forte hausse des abandons de ces nouveaux animaux de compagnie. De nouvelles difficultés pour ces refuges, en manque de matériels appropriés.

Gros "coup de gueule" sur la page Facebook du chenil de la SPA de Velaine-en-Haye près de Nancy : "La lâcheté humaine ne s'arrêtera jamais, et voici encore une exemple !" Ce week-end, des individus ont déposé furtivement un lapin encagé devant le refuge, en plein milieu de la route, avant de s'enfuir illico presto en voiture.

Ce lapin abandonné ne fait plus figure d'exception à la SPA de Velaine-en-Haye. En 2021, il étaient 43, du jamais vu pour ce refuge habitué plutôt à recueillir des chiens et chats. Des cochons d'inde, des rats, des oiseaux viennent aussi remplir les box de ce refuge de Meurthe-et-Moselle. Pendant la seule journée du mardi 18 janvier 2022, la SPA a dû prendre en charge pas moins de trois rats, deux hamsters, dix cochons d'inde et une quarantaine d'oiseaux.

Une explosion d'abandons qui se confirme aussi à l'échelle nationale. A l'occasion de son bilan 2020, la SPA a enregistré une hausse de 16% des abandons de ces nouveaux animaux de compagnie, sur les huit derniers mois. La société protectrice des animaux affirme que ce sont des "achats compulsifs effectués pendant les déconfinements". Annie Sinko, la présidente de la SPA de Velaine-en-Haye, qui partage ce constat, doit faire face au manque de matériels appropriés. Alors que ces espèces arrivent souvent dans "un état déplorable", la SPA peine à trouver des cages pour oiseaux ou de la nourriture adéquate, témoigne Annie Sinko.