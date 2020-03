Une quinzaine de phoques est abritée dans la baie de l'Orne et le Groupe Mammologique Normand les suit régulièrement.

Connaître les phoques de la baie de l'Orne pour mieux les protéger : c'est l'une des missions du Groupe Mammalogique Normand. Julien Crué les a suivis lors d'une sortie au départ de la Maison de la Nature et de l'Estuaire à Salenelles (14).

Marie Francou, spécialiste des mammiphères marins, vous explique comment les reconnaître. C'est vrai que de loin ils ressemblent à un tronc d'arbre. Il faut vraiment avoir des jumelles pour les voir.

Dans la baie, il y a surtout des phoques veaux-marins mais ailleurs en Normandie il y a aussi des phoques gris.

Pour bien les voir, suivez les conseils de Marie Francou au micro de Julien Crué.

Les phoques de la baie de l'Orne - Où sont-ils ? Copier

AU GMN, Marie Francou est spécialisée dans les mammifères marins - - CPIE Vallée de l'Orne

Les phoques sont très actifs. Ils vont et viennent dans la baie de l'Orne. Marie Francou connait celle-ci comme sa poche et quand elle rencontre des promeneurs elle n'hésite pas à leur expliquer comment on peut les voir.

Les phoques de la baie de l'Orne - des animaux amphibies Copier

La colonie de phoques regroupe une quinzaine d'individus. Et justement, Marie aperçoit cinq phoques. Comment savoir l'âge qu'ils ont ? Est-ce qu'ils vivent longtemps ?

Les phoques de la baie de l'Orne - Premier contact Copier

Entre Ouistreham et Merville-Franceville, la colonie est souvent visible avec une longue-vue que le Groupe Mammalogique Normand met à disposition des promeneurs, comme pour cette petite fille de cinq ans qui voudrait bien savoir ce que c'est.

Les phoques de la baie de l'Orne - à portée de longue-vue Copier

S'ils se reposent souvent, ils doivent aussi se nourrir. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Et comment se reproduisent-ils ?

Les phoques de la baie de l'Orne - leur alimentation et leur reproduction Copier

Phoques en baie de l'Orne - Marie Francou

Combien de phoques comptez-vous ? - Bruno Morcel