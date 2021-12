Les rapaces d'Ardèche, premier guide d'identification grand public.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux récolte et cartographie des données naturalistes précieuses pour suivre la faune du ciel ardéchois et à ses côtés, les agents du Parc naturel régional participent notamment au suivi des espèces et à la sensibilisation des publics.

L’auteur : Nicolas DUROURE

Aujourd’hui vice-président de la LPO Drôme-Ardèche, Nicolas milite à la LPO depuis les années 1990. En tant que salarié, puis administrateur il a participé à la plupart des actions d’étude, de suivi et de sauvegarde des rapaces mis en place ces dernières années : suivi des sites de reproduction de l’aigle royal et du faucon pèlerin, protection des nids du busard cendré. Référent pour l’éducation à la nature à la LPO, il espère que cet ouvrage apportera à chacun une meilleure connaissance sur ces espèces emblématiques et participera à la protection d’une nature plus que jamais menacée.

Pour Damien COCÂTRE du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, coordinateur de l'ouvrage, l'idée est d'apporter des informations sur les connaissances actuelles à un public le plus large possible.

10 ans de travail et 90 000 données récoltées par des naturalistes ont servi de base pour faire ce guide. Pour chaque espèce, il présente une description de l’oiseau, son aire de répartition, son cycle de reproduction, effectifs et statut de conservation viennent également enrichir les connaissances.

C'est aussi une façon de sensibiliser le public, savoir où les observer, les identifier, les connaître c’est aussi mieux les protéger.

De somptueuses photos et des cartes détaillées enthousiasmeront le lecteur, qu’il soit passionné de rapaces, amoureux de l’Ardèche ou tout simplement curieux.

DES LIENS UTILES :

LPO Agir pour la biodiversité en DROME-ARDECHE

Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, programme de préservation des rapaces

www.faune-ardeche.org