Les refuges du Finistère alertent : « Il faut éviter les animaux offerts par surprise » à Noël

Noël approche, et vous êtes en train de réflechir aux derniers cadeaux pour vos proches ? Si vous songiez à glisser un petit chien ou un chaton sous le sapin, il est conseillé d'y réfléchir à deux fois. Les refuges tiennent à rappeler que ce n'est pas un cadeau à prendre à la légère, d'autant plus lorsque c'est pour un proche dont on ne connait pas forcément les goûts ou le style de vie.

Xena, Orson, Marley, Réglisse ou encore Miky, ils sont une centaine à chercher un nouveau foyer au refuge de la Cornouaille, à Concarneau. Souvent à l'approche des fêtes de Noël, beaucoup viennent se renseigner pour offrir un animal. Mais il faut faire attention rappelle Chloé qui travaille au refuge ; une adoption c'est un engagement : « Les personnes ne connaissent pas forcément le rythme et le style de vie des proches à qui ils offrent l'animal. Par exemple nous avons parfois des personnes âgées à qui on a offert un chat ou un chien à Noël mais l'animal ne leur correspond pas du tout. Résultats : quelques mois plus tard ils veulent s'en débarrasser », témoigne la jeune femme. Elle rappelle que les durées de vies des animaux peuvent être longues et que c'est une attention au quotidien : « Ce n'est pas un jouet », résume Chloé.

Privilégier les rencontres avec l'animal

Chloé travaille au refuge depuis 2014. Elle détaille des alternatives pour offrir un animal, sans prendre le risque de provoquer un abandon les mois suivants : « Par exemple on peut offrir une photo de l'animal sous le sapin puis ensuite venir le rencontrer. Nous, on organise souvent un rendez-vous téléphonique puis minimum 2 rendez-vous sur place avec l'animal ». Une démarche qui permet d'éviter les adoptions « sur un coup de tête », explique la jeune femme.

Être patient

Et puis il faut également être conscient du contexte dans lequel l'animal adopté va évoluer. Lisa et son compagnon sont venus rencontrer des chats au refuge : « Ça fait des mois qu'on y pense et là on a déménagé dans quelque chose de plus grand donc c'est le moment idéal », explique Lisa. « En plus je passe souvent les semaines toute seule donc ça me fera de la compagnie ! J'en ai déjà chez mes parents donc je sais à quoi m'attendre », poursuit la jeune femme de 22 ans. Mais pour autant, pas question de se précipiter, ajoute Damien: « On sait que là, pendant les fêtes, on va changer de maison à droite à gauche pour aller voir nos familles. On n'a pas envie de trimballer le chat ou de le laisser seul à la maison alors qu'on vient de l'avoir », conclut le jeune homme.

Les deux amoureux reviendront donc après les fêtes, « Il y a une petite chatte qui nous a bien plu alors on la garde en tête ! », conclut Lisa avec le sourire.

Si vous souhaitez adopter un animal vous pouvez vous rendre sur le site de la SPA (Société Protectrice des Animaux) ainsi que sur les différents sites des refuges. Vous pourrez y remplir des questionnaires afin d'adopter l'animal le mieux adapté à votre style de vie.