Les reptiles sont de sortie

Sur l’ensemble de la Réserve naturelle nationale, ils sont biens présents et peuplent tous les milieux.

Si ces animaux ont une image pour la plupart négative, ils n’apprécient guère la compagnie des hommes et éviteront tout contact avec lui, préférant fuir dans la plupart des cas. Ils sont plutôt discrets grâce à leurs facultés de camouflage, dont ils sont devenus des maîtres, et qui leur permet de rester à l’abri des prédateurs et du dérangement. Ils ont toute leur place dans la biodiversité locale et sont par ailleurs de redoutables prédateurs.

Pour Olivier Peyronel, garde dans la réserve, ils sont des animaux fascinants, toujours plaisants à observer.

