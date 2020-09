Les vétérinaires de Toulouse mettent en garde contre les tiques à l'approche de l'automne

VetUrgentys est une clinique ouverte toutes les nuits de 19h00 à 8h30, boulevard de Suisse à Toulouse. Les vétérinaires nous parlent de leur quotidien et donnent quelques conseils pour nos chiens, chats et autres lapins.

"C'est le moment de vacciner". Docteur Jouvencel

Pour contacter VetUrgentys : 05 61 11 21 31 . 112 Bd de Suisse à Toulouse

Après l'opération il faut reprendre des forces © Radio France - Alban Forlot

10 vétérinaires, 10 assistant(e)s

La clinique d'urgence vétérinaire Vet'Urgentys a été créée à Toulouse en 2004. Une clinique disposant de tous les moyens techniques pour gérer toutes les urgences, tant en terme de diagnostic (échographie, radiologie, laboratoire d’analyses complet) que de traitement : structure de soins intensifs, bloc opératoire disposant des moyens les plus modernes (anesthésie gazeuse, respirateur, monitoring). Une clinique disposant aussi de tous les moyens humains : vétérinaires et assistants expérimentés travaillant en équipe avec un niveau de compétence élevé. Nos vétérinaires, passionnés de l’urgence, exercent une activité spécifique qu’ils ont choisie. Activité souvent difficile mais passionnante tant au niveau relationnel que médical.

Une préoccupation permanente de la souffrance animale : une prise en charge de la douleur immédiate basée sur des protocoles stricts et sécurisés. Une information aux propriétaires sur les implications et conséquences des interventions et soins, pour décider ensemble des meilleurs choix à faire en terme de soins. Le Docteur Maxence de Jouvencel accueille Alban Forlot de France Bleu Occitanie pour une immersion au cœur des urgences à 9h30 dans "la vie tranquille".