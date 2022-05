Luynes : portes ouvertes au refuge SPA ce week-end

Campagne SPA Portes Ouvertes Refuge de Luynes les 21 et 22 Mai

La Société Protectrice des Animaux ouvre les portes de ses 63 refuges et Maisons SPA le week-end des 21 et 22 mai. En Indre et Loire, c'est à Luynes que ca se passe !

Après deux années marquées par la crise sanitaire et les confinements, les équipes du refuges SPA de Luynes se réjouissent de pouvoir de nouveau organiser cet événement festif visant à favoriser l’adoption.

Alors que la période estivale - qui génère chaque année une vague d’abandons - est proche, l’association fait face à une baisse des adoptions de 4 % sur les quatre premiers mois de l’année…

Il est donc important de libérer des places dans le refuge !

Afin de pouvoir prendre en charge tous ces animaux, la SPA lance un appel, à toutes les personnes qui ont le projet d’adopter, de venir le concrétiser à l’occasion de cette opération solidaire.

Le président à Luynes

Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA, sera présent au refuge de Luynes, à l’occasion des Portes Ouvertes de la SPA ce samedi 21 mai à partir de 14h.

Prêts à adopter ? Ca se passe sur le site du refuge de Luynes !