Ma vache est trop envahissante

Vos vaches sont dociles, voire même trop envahissantes. Que faire pour éviter cela? Les conseils de Pauline Garcia formatrice, éleveuse de vaches Salers dans le Cantal, et comportementaliste équin, bovin et caprin de France Bleu Pays d'Auvergne.

Les vaches apprennent énormément au contact de l'humain

Si elles ont compris qu'en étant collantes et insistantes, elles obtiennent du grattage et de l'intérêt de l'éleveur, elles vont insister encore plus, abuser de leur force et se montrer de plus en plus collantes!

C’est de l'apprentissage, de l'éducation.

Il faut donc faire très attention et avoir conscience de nos interactions avec nos animaux.

C'est donc à nous d'ignorer ces comportements et d'éviter qu'ils ne s'installent.

Quand l'animal commence à être un peu envahissant, ma méthode est de le faire reculer en tapant des pieds. C'est pour lui dire, non là ton comportement d'insistance en donnant des coups de tête, je ne le tolère pas.

L'animal recule, m'observe et quand il est calme, c'est moi qui m'approche de lui et c'est moi qui vais le gratter. Je suis à l'initiative de l’interaction. Ce n'est pas lui qui vient avec sa force et ses cornes réclamer un comportement qui me met en position dangereuse.

Attention aux comportements acquis malgré nous. Faire attention à ne pas renforcer des comportements indésirables.

Philippe Viallon et Pauline Garcia, comportementaliste équin, bovin et caprin © Radio France - Valérie Pocheveux

Pauline Garcia est comportementaliste équin, bovin, caprin, formatrice et éleveuse de vaches Salers dans le Cantal.

