Mégalodon : le dinosaure qui nous fait aimer les requins

Le mégalodon est un super prédateur qui a régné sur les mers il y a 3 millions d'années. Il était au sommet de la chaîne alimentaire, mais il ne reste de lui que des dents fossilisées. Découvrons cet animal fascinant.

C'est une sorte de requin. Un très gros requin. Le mégalodon était trois fois plus grand que le plus grand des requins blancs. Il pouvait faire jusqu'à 15 mètres de long "et encore, c'est une estimation qui a été revue à la baisse puisqu'à une certaine époque, les scientifiques considéraient que le mégalodon pouvait aller jusqu'à 20 mètres de long" indique Olivier Lascar dans Minute Papillon !.

Olivier Lascar est journaliste et rédacteur en chef du magazine Sciences et Avenirs. Le dernier numéro paru consacre à cet animal un article intitulé Le Mégalodon, monstre des mers vaincu par le climat. Autant dire qu'il connaît bien le titan des mers.

C'est une espèce qui a disparu depuis 3 millions d'années

S'il a disparu depuis si longtemps, comment les scientifiques peuvent-ils connaître le mégalodon ? La réponse se trouve dans une dent.

Des dents mais aucun os

Pour travailler, les scientifiques disposent de peu d'éléments :

Ils n'ont que ses dents

"Les dents (du mégalodon) sont constituées d'un matériau qui est différent de son squelette. Les poissons, contrairement à nous, n'ont pas un squelette constitué d'os, c'est du cartilage et c'est une matière qui est beaucoup moins bien résistante au temps. Elle est plus fragile" explique Olivier Lascar dans Minute Papillon ! sur France Bleu.

Les dents du mégalodon résistent parfaitement au temps. Elles sont plus minéralisées et sont plus aptes à se transformer en fossiles.

"Du coup, aujourd'hui, du requin ancien et du mégalodon, on ne retrouve que les dents" complète Olivier Lascar. Selon lui, les scientifiques possèdent déjà des milliers de dents de l'animal.

Une pièce, une dent de grand requin blanc et une dent de mégalodon © Getty - Gerard Soury

Beaucoup plus qu'une dent de lait !

Une dent de mégalodon peut faire jusqu'à 16 cm de long. Elle est de forme triangulaire. Ses bords sont dentelés, comme le dit Olivier Lascar : "Il y a des petites formes qui peuvent évoquer des scies qui peuvent donner à ces dents un pouvoir tranchant très particulier".

La forme des dents et leur physionomie donnent de nombreuses indications sur le régime alimentaire du mégalodon.

Olivier Lascar le rappelle, "les dents du mégalodon montrent qu'il attaquait des proies imposantes". Avec ces 15 mètres de long, le mégalodon se nourrissait de gros gibiers marins de l'époque :

Le mégalodon mangeait de la baleine primitive, il lui fallait des dents avec un pouvoir tranchant particulier

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec et Olivier Lascar détaillent également le contexte de la disparition du mégalodon.