Migration des oiseaux : la LPO leur passe la bague aux pattes

C'est la période de migration des oiseaux ! Ils sont nombreux à voler ou même à s'installer pour l'hiver en Charente-Maritime. Pour étudier le phénomène, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, réalise des baguages.

Une fois par semaine, jusqu'à la fin du mois de novembre, des spécialistes capturent des dizaines d'espèces dans un filet, dans le marais de Pampin à L'Houmeau. Les oiseaux récupérés sont examinés, âgés, pesés, genrés. Puis un bagueur réalise une opération délicate : accrocher un petit anneau métallique sur une de leurs pattes, afin d'étudier leur parcours de migration.

L'opération demande une grande précision et beaucoup de minutie. A force de la pratiquer, Fabien Mercier en a acquis la maîtrise.

Devant les yeux ébahis d'un groupe de visiteurs, il va baguer un "petit oiseau verdâtre", un Pouillot véloce. "Comme c'est très fragile, pour bien le manipuler, il faut toujours tenir la tête de l'oiseau entre l'index et le majeur."

Il attrape la patte gauche de l'animal et y glisse une petite bague métallique, qu'il resserre délicatement à l'aide d'une pince. "Il ne faut surtout pas que la bague puisse se coincer dans une feuille ou dans un fil", précise Fabien.

Il laisse un espace entre la patte et la bague, de façon à ce qu'elle tourne et ne touche pas les articulations. "Bref, elle est bien posée !" s'exclame-t-il fièrement.

L'oisillon âgé d'un an a désormais un anneau de quelques grammes au bout de la patte. Numéroté, il est unique et restera posé à vie. Un outil très utile pour la sauvegarde de son espèce, d'après Elisa Daviaud, chargée d'études à la LPO.

Cet oiseau-là, si on le capture à nouveau, d'abord on saura qu'il a réussi à migrer et à passer l'hiver. Et puisqu'on le pèse à chaque fois, on saura s'il est parvenu à prendre du poids et donc si le site [le marais de Pampin, NDLR] lui fournit assez de nourriture.