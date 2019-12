Mon chat n'est pas propre

Votre chat n'est pas propre. Quelle en est la raison et que faire pour remédier à cela? Les conseils de Philippe Viallon et Anne-Claire Sautron, comportementaliste animalier canin et félin.

Votre chat n'est pas propre: voici les points à vérifier

La santé de l'animal

Votre chat est, peut-être, malade. Consultez donc votre vétérinaire.

le substrat de sa litière

Minérale, en copeaux de bois, en silice, parfumée ou non, il existe de nombreuses sortes de litière. Vérifiez que la litière que vous avez choisie convienne à votre chat. Si ce n'est le cas, votre chat ne restera pas longtemps dans sa litière. Il va se secouer les pattes. Il vous donnera des signes comme quoi il n'apprécie pas sa litière.

Faites des essais pour trouver la litière que votre chat apprécie!

La taille du bac

La taille du bac doit être adaptée à la taille du chat. Le bac ne doit pas être trop petit. La taille du capot doit être assez haute. Un chat doit être à l'aise dans sa litière.

Le lieu de la litière

Le lieu doit être assez fréquenté pour que l'animal marque son territoire. Mais il doit, aussi être assez tranquille, pour que le chat ne soit pas dérangé. Le chat doit aussi pouvoir s'échapper rapidement de sa litière. Il ne faut pas la placer dans un placard ou un fond de couloir.

