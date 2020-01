Mon cheval est-il dans l'inconfort dans son box

Votre cheval vit en box, mais est-il pour autant dans l'inconfort? La réponse de Pauline Garcia, comportementaliste équin, bovin et caprin de France Bleu Pays d'Auvergne.

Auvergne, France

Il ne faut pas associer box et inconfort

Le cheval qui est né et qui a toujours connu le box, peut être angoissé et stressé par la vie au pré. Surtout s'il n'a pas eu de transition et de période d'adaptation.

Il ne faut pas trop critiquer le box. Il faut forcément que le cheval ait des sorties régulières. Il ne faut pas le laisser enfermé en permanence dans le box. Mais il ne faut pas mettre le box dans l'interdiction et la négation.

Les chevaux sont parfois très rassurés d'être en box. Ils sont à l'abri du vent et des insectes. Ils ont une alimentation adaptée, des congénères à proximité et des sorties régulières.

Donc le box n'est pas forcément synonyme d'inconfort.

Philippe viallon et Pauline Garcia, comportementaliste bovin, équin et caprin de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Philippe Viallon

Pauline Garcia est comportementaliste équin, bovin, caprin, formatrice et éleveuse de vaches Salers dans le Cantal.

