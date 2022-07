Mulhouse : le zoo vous invite à voter pour choisir le nom de deux nouveaux bébés bœufs musqués

Le parc zoologique de Mulhouse annonce lundi 11 juillet la naissance de deux petits bœufs musqués. Un phénomène rare en Europe, que le zoo veut célébrer en offrant la possibilité au public de choisir le noms des deux veaux.

Un phénomène rare

Ces deux petits mâles sont nés au mois de mai et au mois de juin de deux mères différentes. Le parc héberge cette espèce - qui vit d'ordinaire dans la toundra arctique du Groenland, du Canada et de l'Alaska - depuis huit ans et enregistre ses deux premières naissances.

Pour l'instant, seul l'un deux petits est visible par le public, l'autre restant encore materné avant de faire sa sortie. Le zoo espère en faire des ambassadeurs du changement climatique qui menacent les bœufs musqués dans la région arctique.

L'un des deux veaux avec sa mère - Mulhouse Alsace Agglomération

Le public est donc amené à voter pour leur prénom préféré sur la page Facebook du parc. Quatre choix sont proposés :

Ataneq (roi en inuit)

(roi en inuit) Kaskae (chef en inuit)

(chef en inuit) Tekoa (magnifique en langue cherokee)

(magnifique en langue cherokee) Suka (rapide en inuit)

Le parc célèbre également la naissance d'un bébé chat des sables, visible lui aussi par les visiteurs.